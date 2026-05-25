山形県酒田市山谷の山林で５日に見つかった同市の男性（７８）の遺体について、県警は２５日、クマに襲われたことによる死亡と断定したと発表した。県によると、クマによる死亡事案は１９８８年以来３８年ぶり。男性は３日、山菜採りのため山林に入っていた。県警によると、遺体発見直後に付近で駆除されたクマの胃から、男性の体の一部が見つかったという。男性には、頭部や腕などに引っかかれたような深い傷が複数あった。司