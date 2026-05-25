◆ミルウォーキー・ブルワーズ1ー5ロサンゼルス・ドジャース24日（日本時間25日午前3時10分試合開始、アメリカンファミリーフィールド）メジャーリーグ・ドジャースでは、バッティング好調の大谷翔平選手と山本由伸投手が先発出場です。ベンチでも明るい表情を見せる大谷選手は、現在9試合連続ヒット中と、バッティングの調子を上げています。ブルワーズ戦の第1打席はストライクゾーンで勝負してもらえずフォアボールで出塁。一