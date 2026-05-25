阪神のドラフト１位・立石正広（創価大）が１９日・中日戦のデビューから華々しい活躍を見せている。全５試合連続安打を記録し、５試合で２２打数９安打で打率・４０９、１本塁打、５打点。チームも立石が合流してから負けなしの５連勝だ。立石は２４日・巨人戦で試合前の声出しでナインを爆笑させるなど、すでに溶け込んでいる様子。試合でもプロ初本塁打を含む３試合連続マルチ安打を記録した。先輩のサポートも大きいよう