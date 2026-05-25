25日午前11時半ごろ、埼玉県川越市のさいたま地裁川越支部で「3階トイレから煙が出て火事だ」と職員から119番があった。川越署や地元消防によると、約35分後に消し止められ、けが人はいない。トイレの壁の一部が焼損したほか、ごみ箱やコンセントのようなものが燃えたとみられる。署が出火原因を調べる。敷地内には本館と別館があり、別館3階の男子トイレから出火した。地裁によると、これを受け、開廷中の裁判は全て中断され