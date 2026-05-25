落語家の春風亭一之輔が２４日、日本テレビ系「笑点」で、珍しく？座布団３枚となった途端、足が攣りかける珍事が起こった。最初のお題は「気まずいなあと思った時」で、林家たい平が「座布団１０枚取った時、隣の人が０枚だったとき」とやり、隣の一之輔は苦笑。そして今度は一之輔が手を挙げ「親戚の子どもたちから『祈座布団１０枚』と書かれた千羽鶴をもらったとき」とやり、春風亭昇太が座布団１枚を山田隆夫に命じた。