タレント上沼恵美子（71）が、24日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演し、相思相愛の人気女優について語った。番組では、芸能人夫婦のルーティンについて紹介。DAIGO、北川景子夫妻のエピソードもピックアップされた。北川は昨年、出演した時計メーカーのイベントで、視力が悪いことを理由に「寝る間も時計を着ける」と告白。夫のDAIGOから不思議がられていることを明かした。スタジオでは、