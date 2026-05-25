中日の大野雄大（３７）が絶好調だ。開幕から低迷するチームにあって、４月２５日のヤクルト戦から自身４連勝をマーク。自己最多タイの１１勝を挙げ、カムバック賞に輝いた昨季を優に上回るペースで白星を重ねている。要因は様々あるが、その一つが同学年から受ける刺激だろう。言わずと知れた「１９８８年世代」。今季日本球界に復帰した楽天・前田健太（３８）やソフトバンク・柳田悠岐（３７）、広島・秋山翔吾（３８）ら、