カルビーの「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など14商品は25日以降、順次、カラーのパッケージからインクの色を減らした2色に変更されます。カルビーによりますと、中東情勢の緊迫化により、インクなどの調達が不安定になっている中、商品の安定供給を最優先にした対応で、カラー包装の商品がなくなり次第、白黒包装のものに切り替わっていきます。このほか、カゴメの「トマトケチャップ」や日清製粉ウェルナ