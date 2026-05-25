日本酒メーカー「獺祭」とアートがコラボしたポップアップストア「アートと獺祭、獺祭とアート」が、日本橋三越本店で開催されています。会場では、芸術家やクリエイターが「獺祭」をテーマに制作した絵画や酒器などの作品を展示しているほか、特別な山田錦を使用した限定酒を含む6種類のお酒を味わうことができます（取材・文：婦人公論.jp編集部、撮影：本社・奥西義和）【写真】mojojojoのカワウソ（獺）のぬいぐるみ* * * * *