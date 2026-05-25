RAV4サイズで約250万円！トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年4月24日、北京国際モーターショー（会期：4月24日〜5月3日）に出展し、現地生産のフル電動SUV「プラチナ3X」を展示しました。プラチナ3Xは、中国のファミリーニーズに合わせて開発されたSUVタイプのBEV（バッテリー電気自動車）です。居心地の良い家を意味する「COZY HOME」をコンセプトに掲げ、広くてモダンな室内空間と使い勝手の良さを追求し