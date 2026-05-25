ロッテのアンドレ・ジャクソンが26日の広島戦に先発する。ジャクソンは球団を通じて「交流戦は非常に特別で、良い成績を収めたチームが交流戦後、波に乗ってしっかりとした戦いが出来るんじゃないかと思うので非常に重要だと位置付けてますし、そのためにしっかりと明日の初戦をチームの勝ちに繋げられるように頑張りたいです。自分自身いろんなセ・リーグのチームと対戦経験があるので、再戦するのが楽しみだし、たくさん良い