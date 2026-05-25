18歳の男性に対して角材で頭を殴るなどの暴行を加え、金を奪い取ろうとしたとして26歳の無職の男と16歳の建設作業員の男がきょう（25日）逮捕されました。 【写真を見る】角材で頭を殴り金を奪い取ろうとした強盗致傷の疑いで26歳と16歳の男を逮捕「金持ってこんかったら終わらんぞ」などと顔に包丁を突きつけ脅迫か【香川】 「金持ってこんかったら終わらんぞ」などと脅迫か 警察によりますと、2人は今月16日午後0時40分ごろか