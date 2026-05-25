５月25日、日本代表が北中米ワールドカップに向け、千葉県内で始動した。ひと際注目を集めたのが、31日のアイスランド戦限定で招集され、カタールW杯以来約３年半ぶりの代表復帰を果たした37歳の吉田麻也だった。練習後、囲み取材に応じた前キャプテンは、経験を伝える役割について問われると、「それももちろんそうですし、自分自身のところでしっかりと全力でやり切らなきゃいけないなというふうに思います」と、覚悟を語