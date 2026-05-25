俳優・歌手の香取慎吾が25日、自身のインスタグラムを更新。かつて番組でも共演した人気芸人との2ショットが話題を呼んでいる。【写真】最高のコンビ＆笑顔！オフでも仲良しな香取慎吾＆山崎弘也香取は現在出演中の舞台「新宿発8時15分」のハッシュタグとともに、お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也と肩を組み、笑みを浮かべる2ショットを公開。「大阪観に来てくれたザキヤマいいかげんご飯いこねって話したよザ