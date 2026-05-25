東京市場まとめ 1.概況 日経平均は319円高の63,658円と続伸して取引を開始しました。米国とイランが戦闘終結に向け、近く合意するとの期待感が買い材料となりました。序盤から上げ幅を拡大すると、早々に64,000円台をつけ、更には寄付きから1時間足らずで65,000円台を超えて推移しました。前引けは1,803円高の65,142円となりました。後場も65,000円を上回り、横ばい圏での推移となりました。堅調な推移となった日経平均は最終的