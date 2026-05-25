今年4月に始動が発表された秋元康氏が総合プロデュースするボーイズグループ「Cloudten」の公式サイトが25日に更新。SNSにおいてメンバーのプライベートに関する情報や個人情報を書き込む行為が見受けられるとして注意喚起した。同サイトで「皆様にお願いと大切なお知らせがございます。現在、公式SNS等において、メンバーのプライベートに関する情報や個人情報（出身校、目撃情報、居住地域など）、虚偽の情報を書き込む行