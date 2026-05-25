◇交流戦巨人・則本―ソフトバンク・大津（東京ドーム）ヤクルト・松本健―西武・平良（神宮）DeNA・平良―オリックス・九里（横浜）中日・マラー―楽天・荘司（バンテリンドームナゴヤ）阪神・西勇―日本ハム・伊藤（甲子園）広島・床田―ロッテ・ジャクソン（マツダスタジアム）