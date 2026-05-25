元テレビ東京で米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・大橋未歩（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。“古巣”の後輩アナとの再会を報告した。大橋は「テレ東時代の後輩の片渕（当時のまま苗字呼び捨て）がお店にきてくれました」と、昨年4月から同局のニューヨーク支局に赴任中の片渕茜キャスターとの写真をアップ。「片渕ありがとう」と感謝した。そして「土曜日モーサテも始まり忙しいさなかに！本当にありがと