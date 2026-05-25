競馬通で知られるフリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が25日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に生出演。今村聖奈騎手（22）とジュウリョクピエロが勝利した24日のオークスの結果を、喜びを隠せない様子で解説した。今村は今回、日本人女性騎手として史上初めてG1を制覇し、歴史に1ページを刻む偉業を達成。皆藤は、今村のプロフィルやオークス勝利後のインタビューなど、ボードに記された内容を丁寧に