俳優の杉浦太陽が24日に自身のアメブロを更新。週末に子ども達の行事が続いたことを報告した。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）この日、杉浦は「土曜日は3男・コアの運動会 日曜日は次男・ソラの演劇発表会」（原文ママ）と、週末は子ども達の行事に参加したことを報告。三男・幸空（こあ）くんについては「練習してたダンス、めちゃ頑張ってたぁ」と頑張りを称賛した。続けて、次男・昊空（そら）くんの演劇発表会