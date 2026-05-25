声優相良茉優が25日までに自身のXを更新。23日のプロ野球楽天対ロッテ戦（楽天モバイル）でのセレモニアルピッチを振り返った。同試合は「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団」のスペシャルコラボとして、相良（中須かすみ役）と大西亜玖璃（上原歩夢役）が試合に先んじてマウンドに上がった。2人で同時に投球するも、惜しくもノーバウンド投球とはならず。Xには「フォームはいい感じだったのですが、リリースが上手くいかず！