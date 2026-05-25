黒木華が主演をつとめ、野呂佳代がバディ役を演じる、カンテレ・フジテレビ系・月１０ドラマ「銀河の一票」の第６話が２５日、放送される。このドラマは、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党・民政党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてき