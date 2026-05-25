日本代表ＤＦ菅原由勢（ブレーメン）が２５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）へ向けて千葉市内でスタートした国内合宿に参加した。初の大舞台を決めた菅原は、１５日に行われたメンバー発表時はドイツにおり「奥さんと子供が部屋に入ってきて、もう始まるから起きて見た方が良いと言われたので、起きて見た」と家族とともに見守った。自身の名前が呼ばれると「４年間だけでなく、その前からＷ杯のためにやってきたことを振り返