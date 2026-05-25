「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。日本ハムのキーマンは、２５歳の水谷瞬外野手。現在は左手首の骨折でリハビリ中だが、交流戦中の復帰を目指して準備を進めている。２４年に歴代最高打率の４割３分８厘をマークした「交流戦男」がチームの起爆剤になる。＊＊＊＊＊＊新庄監督も認める「交流戦男」の水谷がチームの起