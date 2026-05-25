国内でも単体発売がスタートしたIntelの「Core Ultra 200S Plus」シリーズ。Core Ultra 7 270K Plusは24コアで実売価格6万円前後、Core Ultra 5 250K Plusは18コアで実売価格4万円前後と良好なコストパフォーマンスで、売り上げランキングの上位に顔を出している。今回は「最上級コスパCPUの誕生か!? Core Ultra 7 270K Plus/5 250K Plusを試す」の続編として、DDR5-8000メモリと200S Boostの組み合わせでさらに性能が伸びるかを確