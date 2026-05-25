ＮＨＫ大阪放送局は２５日、「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」で準優勝し、注目が高まる漫才コンビ「金属バット」の小林圭輔と友保隼平が同局初の冠ラジオ「金属バットの金属音楽」（初回２９日午後９時０５分、ＡＭ・全国）の収録を終えたとし、２人のコメントを発表した。この番組は、金属バットの２人がまだ全国に知られていない異端のバンドやアーティストの作品を「金属音楽」と名付け、発掘する音楽発掘バラエティー。初回ゲスト