２３日に支配下登録が発表されたソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手が、２６日からの交流戦開幕カード・巨人３連戦（東京ドーム）でデビューする可能性が２５日、高くなった。この日はみずほペイペイドームで投手練習に参加し、空路で東京に移動。最速１５９キロ左腕は「登板機会が近づいてきて、とてもワクワクしている」と腕をぶした。メキシコ出身で、２２年から育成でプレー。直球は常時１５０キロ中盤をマーク