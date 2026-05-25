江崎グリコは、全国の「セブンティーンアイス自動販売機」にて、「セブンティーンアイス ホワイトサワー」を5月25日より新発売する。本商品は全国の高校で設置が拡大する中、「友達と一緒に食べたいアイス」をテーマに、高校生との共創によって生み出されたという。爽やかな青春らしさを表現した夏向けの商品として展開されるとのことだ。">セブンティーンアイス ホワイトサワー○セブンティーンアイス ホワイトサワー「セブンティ