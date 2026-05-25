お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。庄司の料理事情について語った。藤本が「最近料理をさ、いつもトモハルブレックファーストで作ってくれてたじゃん。そこから子どもこれ食べれるし好きだと思うよって言って作ってあげるようになってさ、今やミキティダイニングも始まってさ、ちょっと料理するっていう習慣が出来てきたじゃん。