来月に打ち上げを控えた日本の主力ロケット「H3」6号機が、種子島宇宙センターで公開されました。 JAXA=宇宙航空研究開発機構は、来月打ち上げ予定のH3ロケット6号機と、搭載する小型衛星などを報道陣に公開しました。 6号機は従来2基だったメインエンジンを3基に増やし、これまで機体両サイドにあった補助ロケットはつけずに打ち上げられます。これによって、コストを従来のH2Aの半分=およそ50億円に抑えることを目指し