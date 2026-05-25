高校3年生を対象とした求人受け付けが来月から始まるのを前に、若い働き手の県外流出を防ぐよう鹿児島県が経済団体に要請しました。 若者の県外流出に歯止めをかけようと、県と教育委員会、鹿児島労働局は25日、県内の経済団体に対し早めの求人募集や働きやすい職場環境で企業の魅力を向上するよう要請しました。 鹿児島労働局によりますと、今年3月に卒業した高校生の就職内定者のうち県内企業に内定したのは55.7パーセ