本日のお題「ぼんやり目まわり対策」〈FOOD編〉beauty編はこちら今回のBEAUTY MENU加熱されたパセリの新たなおいしさと、桜えびの香ばしさを味わうパスタ。彩り鮮やかで、栄養満点のペペロンチーノが楽しめます。パセリと桜えびのペペロンチーノレシピはこちら今回の美の賢人は……日下部淑美先生管理栄養士、陰陽五行臓活食養普及協会会長。クリニックや施設、企業などにおいて4000件以上の症例指導・改善をしてきた健康のジェネ