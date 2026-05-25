香川県庁 香川県は、中東情勢悪化の影響で資金繰りに支障が出ている中小企業を支援するため、県の融資制度である経済変動対策融資（原油価格・物価高騰など対応分）を創設し、6月1日に取り扱いを始めます。今回創設したのは、現行の融資と比べて融資対象者を拡大するもので、売り上げが減少した早い段階から、融資を利用できるようになります。融資対象者は直近1カ月もしくは直近3年のいずれかの売り上げが同期比「10％減