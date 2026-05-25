Juice=Juice / つばきファクトリー / OCHA NORMA / ロージークロニクル 世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」（以下、TIF）を主宰するフジテレビTOKYO IDOL PROJECTは、7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアで開催する「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）の出演者10弾を発表した。「TIF2026」に出演が決定したアイドルは、昨年リリースし