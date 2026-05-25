２５日の東京株式市場はリスク選好の流れが続き、日経平均株価は大幅高で３連騰。連日の最高値更新で、未踏の６万５０００円台に終値で乗せた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１８１９円１２銭高の６万５１５８円１９銭と３日続伸。プライム市場の売買高概算は２４億２８８８万株、売買代金概算は１０兆５３６億円。値上がり銘柄数は６８６、対して値下がり銘柄数は８５３、変わらずは２９銘柄だった。 東京市場で