ドル円１５９．００近辺、ユーロドル１．１６３０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ドル売りが一服している。ドル円は再び159円に乗せる動き、ユーロドルは1.1630台に小反落している。本日これまでのレンジは、ドル円が158.74-159.04、ユーロドルは1.1621-1.1649となっている。 中東関連の情報が錯そうするなかで、市場では一時停戦の現状が継続されるとの期待が広がっている。トランプ米大統領は