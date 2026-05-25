メインシナリオ…一目均衡表の雲の下限付近で下げ止まった後は上昇に転じている。一目均衡表の雲の上限をサポートにして堅調に推移しており、上値を追う展開が見込まれる。その場合は、5月11日の高値214.42が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、215円の節目、4月30日の高値216.60、2008年1月8日の高値217.34などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、雲の上限の213.38、転換線の212.73、雲