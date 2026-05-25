メインシナリオ・・・1日の安値1.3550カナダドル（以後、単位省略）を起点とする上昇トレンドを形成している。一目均衡表の雲を上に突き抜け、3月31日の高値1.3967から1日の安値1.3550までの下げに対する61.8％戻しを達成しており、4月13日の高値1.3878が目先の上値目標となっている。4月13日の高値1.3878を上抜けば、4月3日の高値1.3949や3月31日の高値1.3967を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の雲の