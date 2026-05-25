海外駐在員とひと口に言っても、その実態は一様ではない。駐在妻と聞いて一般的にイメージするのは、大手企業の幹部候補として華々しく赴任する、いわゆるエリート層のセレブな暮らしではないだろうか。しかし、中には技術指導や現場監督として派遣される“庶民派”駐在員であるケースも多いという。日本ではそれほど意識せずに済んだ待遇や生活水準の差が、狭い日本人コミュニティ内では、明確な格差となって浮き彫りになって