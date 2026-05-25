低迷するチームの兆候は、一軍の順位表だけに表れるわけではない。二軍で出場機会を得ている選手は誰か。期待された若手は順調に伸びているか。そこに目を向けると、チームの未来を左右する危険信号が見えてくることがある。今年のプロ野球では、セ・リーグでヤクルト、パ・リーグで西武と、昨季下位に沈んだ球団の巻き返しが目立つ。その一方で、中日、広島、ロッテは昨年と同じように苦しい戦いが続いている。【西尾典文／野