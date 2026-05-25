タレントの山崎怜奈（29）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。“年一”という休業週間を報告した。【写真】「日本の島を転々と…」“年一”の休業週間を報告した山崎怜奈山崎は「今年の年一休業週間は、日本の島を転々としておりました」と報告。「島根県隠岐郡中ノ島では、隠岐で生まれ隠岐で育った隠岐牛をいただきました（夢中で食べて撮り忘れたけど、備忘録）」とつづった。続けて「日本で11か所しかない世界ジ