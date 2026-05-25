匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺や強盗などが治安上の最重要課題となる中、警察庁はきょう（25日）、全国の警察の刑事部長を集めた会議を行いました。警察庁楠芳伸 長官「被疑者を検挙することができるのは警察だけであります。匿名・流動型犯罪グループを撲滅し、国民の平穏で安全な暮らしを守るという強い信念を持ち、全国警察が心を一つにしてグループが関与する事件に対する捜査を一層強力に推進する必要があり