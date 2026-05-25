5月2日に東京の文京区民センターで「AI時代の子どもを守る法教育」を考えるシンポジウムが開かれました。法教育というのは単に「法律の条文を暗記させる」ということではなく、「子どもたちに法や司法制度の基礎になっている価値を理解してもらい、法的なものの考え方を身に付けさせる教育」のことです。【写真を見る】AI時代の子どもを守る法教育を考える法的なものの考え方を思考の癖にでは、その法的なものの考え方とは何なのか