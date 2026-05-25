生殖補助医療での多胎妊娠数と割合2022年に体外受精などの生殖補助医療が公的医療保険の対象になって以降、双子や三つ子といった多胎妊娠の割合が増加し、23年の生殖補助医療による多胎妊娠数は過去最多の4354例だったことが25日、東邦大などの研究で分かった。多胎妊娠は妊婦への負担が大きく、日本産科婦人科学会は一度に移植する受精卵は原則1個としている。ただ保険を使って受精卵を移植できるのは不妊治療開始時の年齢が4