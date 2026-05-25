歌手のＢｏＡが２１日、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアのイメージから激変、金髪・レイヤーボブ姿を披露した。ＢｏＡはこの日、６月２７日、２８日に韓国・延世（ヨンセ）大学で開催予定のファンコンサートのポスターを公開し「私もファンコンサートは始めてなので…頑張って準備してみるね」とメッセージを送った。この投稿にファンは「ＢｏＡちゃんかわいい！」「ファンコン絶対に行きます」「めっちゃ似合ってる