任天堂のゲーム機「Nintendo Switch2」が、25日から1万円値上げされます。任天堂によりますと、2025年6月に発売された「Nintendo Switch2」の価格が、日本では1万円値上げされ、5万9980円（税込み）になります。背景に半導体メモリーの価格の高騰などがあり、会社は「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果」としています。「Switch2」の2026年3月末までの世界累計の販売台数は、2025年12月末