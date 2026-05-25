放送作家の高田文夫氏（77）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。大相撲夏場所で優勝した小結若隆景（31＝荒汐）のインタビューで号泣したと明かした。若隆景は優勝インタビューで「今日の朝も、子どもたちに『優勝してね』と言われていた。優勝した姿を見せることができて良かったです」などと語っていた。前段で若隆景のしこ名について「名前を付け