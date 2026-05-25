25日朝、仙北市田沢湖にある宿泊施設敷の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、25日午前7時半ごろ、仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳の宿泊施設の敷地内にいるクマ1頭を、この施設に宿泊していた人が目撃しました。クマの体長は約50センチです。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されています屋外での活動の際は十分な警戒が必要です。