2021年夏の東京五輪、22年末のカタールW杯での落選を乗り越え、日本代表DF菅原由勢(ブレーメン)が初のW杯メンバー入りを果たした。第2次森保ジャパン発足後も当初は主力の座を射止めたものの、アジア杯敗退後のシステム変更で序列を落とし、苦難の末に掴んだ夢舞台への切符。合宿初日の25日、報道陣の取材に応じた菅原は「しっかり準備したい」と静かに決意を語った。名古屋グランパスアカデミー出身の菅原は中学時代から世代