北中米W杯に臨む日本代表が25日に千葉県内で始動し、5月上旬に右鎖骨を骨折し、本大会出場が危ぶまれながらもW杯メンバー入りを果たしたMF鈴木唯人 (フライブルク)も合宿初日からチームに合流した。接触プレーを除く全体練習に参加し、初出場となるW杯へ向けて力強い一歩を踏み出した。鈴木唯は今月3日のブンデスリーガ第32節・ボルフスブルク戦で相手選手と激しく接触し、右鎖骨を骨折。その後すぐに手術を受けた。W杯メンバ